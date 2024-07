Walter Benjamin l’ultimo viaggio del filosofo errante

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 7 luglio 2024) È stata una vita inquieta, ricca di nuove idee e colpi di scena, quella di. Una biografia-racconto di questo vero maestro del Novecento ne ripercorre il cammino. Fino all’incredibile epilogo nel mondo in guerra.. C’è un uomo disperato che fugge, arrampicandosi con fatica sui Pirenei per cercare la salvezza. È un fantasma con la valigia ma senza documenti, inseguito dagli stivaloni della Gestapo. È un ebreo tedesco, intellettuale,, marxista a modo suo: identikit della preda perfetta nella tempesta d’acciaio del settembre 1940. Ha in tasca un visto per gli Stati Uniti e un lasciapassare per attraversare Spagna e Portogallo, ma nulla che l’autorizzi a uscire dalla Francia occupata. «Ci spiace, domani verrà rimandato indietro», gli dicono alla gendarmeria di Port-Bou, villaggio alla frontiera di due mondi.