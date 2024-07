Questa è la miglior dieta per vivere più a lungo e bene ovviamente

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 7 luglio 2024) L'approccio alla salute in nome della longevità può spesso portare a un assortimento irriducibile di tendenze, ricette e consigli per la, ognuno dei quali è sempre più disallineato dall'altro. Fare un tuffo nell'acqua gelida. Sedersi in una sauna. Camminare per 10.000 passi al giorno. Bryan Johnson, leader del regime Don't Die, consuma integratori come fossero caramelle che,, non mangia. Per quanto riguarda l'alimentazione e, in particolare, il modo in cui ciò che mangiamo influisce sulla durata della nostra vita, le informazioni in circolazione sui legami trae longevità possono essere altrettanto contrastanti. Alcuni ti diranno di mangiare molta carne. Altri dicono che non è esattamente così. («La carne è come le radiazioni», ha dichiarato Walter Willett, ricercatore in nutrizione della Harvard T.