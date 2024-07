Preso detenuto fuggito da Poggioreale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 7 luglio 2024) 22.25 E' stato individuato e bloccato il30ennedal carcere napoletano di. Stefano Minopoli aveva eluso la sorveglianza mentre era ricoverato in ospedale. Lo ha trovato il Nucleo investigativo della polizia penitenziaria. Ieri l'uomo era stato trasferito al Cardarelli per problemi di salute. Gli agenti lo hanno trovato in piazza Mazzini. L'evaso è accusato di tentato omicidio: a maggio si barricò in casa, sparando e ferendo una vicina. La vicenda si concluse con il suo arresto.