Incidente mortale | autopsia per Vito e si prega per la sua nipotina

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMentre la Procura della Repubblica di Avellino ha disposto l’sul corpo diEsposito, il 62enne che ha perso tragicamente la vita nell’dell’altra sera, la comunità continua are per le sorti della sua. La bimba di dieci anni era in sella allo scooter con il nonno quando mentre viaggiano sulla Nazionale che collega Contrada con Forino, sono stati colpiti da una lamiera che si è staccata ad un auto giudata da una donna che, a causa di un malore, si è schiantata contro un palo della luce. Una tragica fatalità che è costata la vita all’uomo, mentre la nipote dopo un primo ricovero al Moscati e un intervento per la frattura esposta del femore, i medici hanno deciso per il trasferimento, in via precauzionale, al Santobono di Napoli attrezzato con la Rianimazione pediatrica.