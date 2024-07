Domani L’incontro A Chiesanuova si parla di Lube Academy

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Sempre molto legato alla comunità ed alle proprie radici, ilCalcio del presidente Luciano Bonvecchi (foto) ha organizzato peralle 21.15 una assemblea pubblica all’oratorio parrocchiale. Si discuterà sulle recenti vicende che riguardano l’e pianificare insieme la prossima stagione. L’appuntamento nella sede di via dei Caduti rappresenta un’occasione per condividere idee, ascoltare opinioni e lavorare insieme per il futuro del club. I tifosi biancorossi, i Crossroad, sui social hanno aggiunto "La vostra partecipazione è fondamentale per il beneficio della comunità di. Vi invitiamo a partecipare numerosi e a contribuire alla discussione. Insieme possiamo fare la differenza e creare un ambiente sportivo ancora più forte e coeso".