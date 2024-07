Cardeto morto mummificato nell’indifferenza | aveva una coperta tirata su fino all’addome

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Ancona, 7 luglio 2024 – Sarà l’autopsia a chiarire, forse, le cause della morte dell’uomo trovato l’altro ieri in avanzato stato di decomposizione dentro un edificio abbandonato del Parco del. Impossibile al momento stabilirne l’identità dal momento che gli investigatori della squadra mobile di Ancona, intervenuti sul posto dopo la segnalazione, non hanno trovato alcun documento della vittima. Si sta cercando di capire se ci siano denunce di scomparsa particolari. L’ipotesi sempre più consistente è che la vittima sia un senza fissa dimora, forse uno straniero richiedente asilo che non è riuscito a entrare in uno dei percorsi di protezione e di accoglienza della prefettura. Ipotesi appunto, come quella sulla probabile causa del decesso.