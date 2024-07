Zazzaroni | Italiane in finale nelle coppe 2 e 3 l’Inter l’eccezione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024)ha parlato nel suo editoriale della crisi del sistema calcio italiano, in rovina dopo l’ennesimo fallimento della Nazionale. Tra i club citadi Marotta. ECCEZIONE – Ivannel suo editoriale condanna i dirigenti italiani: «Un tempo avevamo i dirigenti più preparati e scaltri del mondo, oggi non sappiamo a chi rivolgerci per ricavare una speranza. Anche perché – non lo ripeterò mai abbastanza – troppi proprietari si considerano competenti attivi e sostituiscono i direttori con gli intermediari. Dice, ma se ultimamente i nostri club vanno in! Fatta eccezione perdi Marotta, nei tornei 2 e 3». PROBLEMA – Poi conclude cosìil suo editoriale: «Se le casse dei club sono vuote (si sente l’eco) significa che chi dovrebbe riempirle non è in grado di farlo e allora spiegatemi come potrebbe rilanciareo settore.