Una spazzatrice prende fuoco durante la pulizia delle strade

(Di sabato 6 luglio 2024) Unameccanica ha presoieri mattina a Limbiate mentre stava effettuando un servizio di, con l’operatore a bordo. L’emergenza è scattata alle 6.15 in via Garibaldi, a ridosso dalla provinciale Saronno-Monza e del centro commerciale Limbiate. L’incendio ha riguardato lameccanica utilizzata per la, che ha presomentre era in sulla strada alberata che costeggia l’accesso al centro commerciale. L’operatore si è accorto subito dell’anomalia e della presenza di fumo dal serbatoio di raccolta dei residui da spazzamento e ha subito bloccato il mezzo dando l’allarme. Squadre di vigili deldel comando di Monza e Brianza sono intervenute per domare l’incendio, che è stato spento prima che potesse intaccare gli alberi che costeggiano la strada.