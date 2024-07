Taylor ha lasciato lo stadio dopo 80 minuti dal fischio finale senza rilasciare dichiarazioni Bild

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024)la sconfitta della Germania contro la Spagna, l’arbitroè stato massacrato in seguito soprattutto alla sua decisione di non dare il rigore ai tedeschiun fallo di mano di Marc Cucurella.è andato via dallo80ilSecondo quanto riportato dallala partita, l’arbitro non ha voluto commentare la sua decisione. La comunicazione avuta con gli assistenti al Var resterà un mistero. E’ scappato con la terna arbitrale in un van Mercedes nero alle 21:47, 80il. Il CorSport commenta il disastro arbitrale Ha rovinato anche questa, davanti a tutto il mondo. Anthony, il peggior arbitro del circuito, è riuscito a sfregiare la partita più importante dell’Europeo con lo stesso punteruolo che aveva ferito la Roma a Budapest.