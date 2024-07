Rime in circolo tra buon cibo e allegria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024), musica e tantacon vista mozzafiato. Dopo il successo dell’anno scorso torna per la seconda edizione ’in’, la versione estiva della ’Befanata dei Poeti’ nel luogo in cui è nota la tradizione lirica in ottava rima: il Montalbano. L’appuntamento infatti è per domani alle 20.30 sulla terrazza della Casa del Popolo di Faltognano a Vinci. Ad accompagnare la cena a cura dei volontari delcon menù contadino, anche in versione senza glutine e vegetariano, saranno la musica e ledi Fabrizio Ganugi e Gabriele Ara (nella foto). Per prenotazioni è possibile scrivere una mail a [email protected] o chiamare i numeri di telefono 334 1804770 o 349 8338263. Nato a Prato nel 1988, laureato in lettere moderne e cuoco di professione, Ganugi è uno degli ultimi poeti improvvisatori in ottava rima.