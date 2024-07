Potete restare nei forni a gas | famiglia israeliana respinta dal proprietario di un B&B nel Bellunese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Unaè statada un B&B con una risposta, in ebraico, che auspicava la riapertura dei campi di concentramento: “neia gas”. L’episodio di antisemitismo, riferisce il sito Ynet, ha coinvolto unadi Nes Ziona, non distante da Tel Aviv, che su Airbnb aveva prenotato una struttura a San Vito di Cadore, nel, per passare le vacanze estive in Italia. Ma ildell’appartamento, dopo che questi avevano già prenotato, ha deciso di cancellare il loro soggiorno. Non capendone il motivo, il padre di, che ha volutoanonimo e si è identificato come A., aveva scritto al, Lorenzo, chiedendo se ci fossero dei problemi: “Siamo unadi cinque persone e saremmo felici di soggiornare nel suo appartamento”.