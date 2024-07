Opposizioni alla prova La formula di Schlein | Largo rassemblement contro l’autonomia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Non c’è posto per tutti nell’inquadratura della foto davanti al Palazzaccio di Roma,presentazione del quesito referendario per l’abrogazione della legge suldifferenziata. Il segretario della Cgil Maurizio Landini, primo firmatario, al centro. Maria Elena Boschi e Rosy Bindisua destra, che è già una notizia, stante la scarsa affinità elettiva. La segretaria dem Ellye il leader del M5s Giuseppe Conte a sinistra, insieme ad Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. E poi il segretario di +Europa Riccardo Magi, quello di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo e una schiera di altri sindacalisti, politici, giuristi, esponenti delle associazioni (Anpi, Arci e Wwf ) dentro e fuori l’inquadratura principale: 34 firmatari in tutto.