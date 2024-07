Nido Magnolia da riaprire Il Consiglio di Stato dà ragione ai genitori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Ildiha accolto il ricorso presentato da alcuni bambini che frequentano l’asilo, contro la chiusura della struttura di via Passeri che, come stabilito dal Comune di Como, avrebbe cessato l’attività a partire dal prossimo anno scolastico. I giudici della Quinta Sezione, in accoglimento delle motivazioni depositate dagli avvocati Giovanni Murgia e Ruggero Tumbiolo, hanno ritenuto l’istanza di sospensiva "meritevole di accoglimento", non tanto in considerazione della distanza rispetto all’asilopiù vicino, "ma nel pregiudizio, atteanche da relazione psicologica di parte, alla continuità del percorso formativo di bambini, in tenera età nello stesso ambiente prescolare e nella comunità di riferimento". Aggiungono che "nell’edificio dove ha sede l’asiloc’è anche la scuola dell’infanzia": costituisce pertanto "un polo dell’infanzia".