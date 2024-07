LIVE F1 GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | tutto pronto per la FP3 la McLaren sfida Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

12.17 In 58 GP disputati a Silverstone – in 22 occasioni (37,9%) il vincitore è partito dalla pole position; – in 39 occasioni (67,2%) il vincitore è scattato dalla prima fila. Va però rimarcato come, nell'era turbo-ibrida cominciata nel 2014, le suddette percentuali si alzino rispettivamente al 54,5% per la pole position e al 90,9% per la prima fila! 12.14 Team con più vittorie: FERRARI (18) La Scuderia di Maranello si è imposta con Froilàn Gonzalez (1951, 1954); Alberto Ascari (1952, 1953), Juan Manuel Fangio (1956), Peter Collins (1958), Wolfgang Von Trips (1961), Niki Lauda (1976), Carlos Reutemann (1978), Alain Prost (1990), Michael Schumacher (1998, 2002, 2004), Rubens Barrichello (2003), Kimi Räikkönen (2007), Fernando Alonso (2011), Sebastian Vettel (2018), Carlos Sainz Jr.