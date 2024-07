’La Notte della Scultura’ sotto il castello di Rossena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) · La scultura sbarca in un luogo storico come il borgo di, a Canossa, con Festival del Borgo ’La, tra artisti all’opera e mostra di sculture tra cortili e vie del borgo, dimostrazioni di mozione con la creta e di scultura su pietra e laboratori per bambini. Inoltre, cena con street food, esibizione del trio ’Epistola de ignoto cantu’ con un repertorio di musiche irlandesi, celtiche e rinascimentali. · Nella Bassa oggi e domani spettacoli, gastronomia e sport con il ’Novellara Summer Fest’: stasera la musica di Disco Lemon e la Bombon3ra. All’area ricreativa di San Giovanni di Novellara la rassegna teatrale propone stasera alle 21,15 la commedia "Essere ignoranti è un diritto, ma qualcuno se ne approfitta" con l’Artemisia Teater.