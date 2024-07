Euro 2032 stadio Maradona concessione al Napoli per 99 anni i soldi li mette ADL

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 6 luglio 2024) Rivoluzione per loa 99, via la pista d’atletica. De Laurentiis finanzierà il restyling per. Dettagli e tempi del progetto. Ultime notizie SSC– L’edizione oggi in edicola de Il Mattino annuncia una splendida notizia: Losarà rifatto e probabilmente più in fretta dei tempi chiesti dalla Uefa. I progetti saranno più di uno e la SSCli presenterà a breve, entro l’autunno e comunque entro la fine del 2024.: la svolta perLo strumento per trasformare l’impianto è stato già definito: si tratta del “diritto di superficie” così come rivisitato nella legge sugli stadi varata a settembre dell’anno scorso dal Governo. Dunque non una convenzione, ma unafino a 99full del bene immobiliare.