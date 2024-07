Concerti ed eventi | il programma di sabato 6 luglio della Notte Rosa 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Rimini, 6– In tantissimi col naso all’insù per ammirare lo spettacolo pirotecnico che si è tenuto allo scoccaremezza: dopo gli stupendi fuochi artificiali che si sono tenuti su tutta la costa romagnola, da Cattolica a Bellaria, lacontinua questa sera all’insegna del divertimento ebuona musica. Abbiamo raccolto per voi tutti gliinper la giornata di, per agevolarvi le scelte. Il flash mob ‘Weekend Dance’ Provincia di Forlì-Cesena Provincia di Ferrara Provincia di Ravenna Provincia di Rimini Il flash mob ‘Weekend Dance’ L’ora x dell’evento scatta alle 18 di. In 11 località diverseRomagna, dalla costa all’entroterra, esperti ballerini provenienti da varie scuoleRegione sono pronti a fare muovere i presenti al ritmo del brano ‘Weekend Dance’, firmato da Moreno il Biondo e Claudio Cecchetto e interpretato dall’orchestra Santa Balera in collaborazione con il rapper Word e dj vari.