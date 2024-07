Cina | soccorritori in corsa per rafforzare terrapieno presso il lago Dongting

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 luglio 2024) Changsha, 06 lug – (Xinhua) – Circa 2.000sono incontro il tempo perundopo la rottura di un argine nel secondodi acqua dolce piu’ grande dellaieri, nella provincia cinese centrale dello Hunan. Il, considerato la “seconda linea di difesa”, si trova a circa due chilometri di distanza dall’argine rotto ed e’ lungo 14,3 chilometri. Secondo Chen Wenping, un ispettore locale, si tratta di un compito difficile perche’ ilnon e’ robusto quanto l’argine, e non e’ stato utilizzato per bloccare l’acqua dal 1996. Reporter di Xinhua sul posto hanno visto che ihanno rimosso ostacoli alla base del, mentre Chen spiegava loro come posizionare sacchi di sabbia.