Ciclismo Milano-Sanremo anche al femminile dal 2025? L’UCI ci pensa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Si va verso un’introduzione storica dellanel calendariodelinternazionale. Tante classiche presenti nel calendario al maschile hanno poi avuto il corrispettivo al, come la Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi, la Freccia Vallone, l’Amstel Gold Race e il Giro delle Fiandre. Secondo quanto riporta radsport-news.com l’assenza dellanel calendario è destinata ad essere colmata a breve. Si apprende infatti cheabbia inviato ai Direttori Generali delle squadre WorldTour femminili un questionario per valutare la fattibilità di un weekend di competizioni in Italia con l’accoppiatadi sabato e Trofeo Alfredo Binda di domenica. Unione ciclistica internazionale che ipotizza come date il 22-23 marzo, sovrapponendosi quindi con la “Classicissima” maschile, e prevederebbe per le donne un arrivo atra le 14:30 e le 15:00, anticipando così gli uomini di circa tre ore e permettendo un trasferimento delle atlete verso Cittiglio per il Trofeo Binda previsto il giorno successivo.