Castrocaro targa per i partigiani ad altezza di watussi | Abbassarla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) "Aci sono dei giganti?" Con questo interrogativo tra il comico e il retorico esordisce la missiva inviata al sindaco Francesco Billi da Alfio Bernabei, autore di libri a sfondo storico originario di Dovadola ma da tempo residente in Inghilterra. Una lettera aperta volta a sottolineare l’inadeguata collocazione dellacommemorativa del sacrificio deiIris Versari, Silvio Corbari, Adriano Casadei, Arturo Spazzoli. Un’insegna affissa sopra la loggia di via Garibaldi, in pieno centro storico, addi. "Può essere letta solo da persone alte diversi metri, come dei lampioni" la denuncia di Bernabei che, di passaggio a, ha notato l’incongruenza decidendo di portarla sulla scrivania del sindaco.