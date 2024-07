Amici 23 brutte notizie per i cantanti | due dei loro album fuori dalla top 100

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 6 luglio 2024) A distanza di due mesifine della ventitreesima edizione digli inediti deistanno continuando a registrare un clamoroso flop in classifica. Già un mese fa si era parlato di un sorprendente tonfo per tre deiarrivati in finale, ovvero Sarah Toscano, vincitrice del programma, Holden e Mida. L’unico che era riuscito a rimanere un minimo in carreggiata era stato Petit. Nelle scorse settimane tutti e quattro invece erano usciti addiritturaTop 50. Per trovare il primo ex allievo di23 dovevamo andare alla posizione 54 in cui si trovava l’EP di Petit. Poco più sotto, alla posizione 57, c’era invece Il sole dentro, EP di Mida. La vincitrice dell’edizione, Sarah, si trovava invece soltanto alla posizione 61 con l’EP omonimo.