Addio rubinetti asciutti Via alle nuove dorsali dell’autostrada dell’acqua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024)nel Vimercatese, BrianzAcque potenzia l’acquedotto realizzando due, 2 anni di lavori per creare 8,5 chilometri di infrastruttura che servirà meglio famiglie e aziende dei comuni di Concorezzo, Lesmo, Arcore e Usmate Velate. Un’opera complessiva che porta in dote anche una nuova tecnica di cantiere, No-dig, senza scavi per non interrompere le tre linee ferroviarie che saranno incrociate: Monza-Calolziocorte, Monza-Molteno e Seregno-Carnate. L’investimento per migliorare la qualità della vita e prevenire gli effetti del cambiamento climatico è di 5,8 milioni. La prima condotta in ghisa sarà posata fra Usmate e Arcore, da via della Brina all’incrocio tra via Gilera e via Fumagalli. "Così collegheremo la rete di distribuzione arcorese alla linea in esercizio dei vicini – spiega il gestore del ciclo idrico –.