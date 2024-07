Vulcano Stromboli dopo l’eruzione scatta l’allerta rossa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Protezione Civile ha disposto per ilun’allertae la fase operativa di preallarme. L’attività delè in corso: oggi un flusso piroclastico si è rapidamente sviluppato lungo la Sciara del fuoco raggiungendo la linea di costa e propagandosi in mare per diverse centinaia di metri. Il flusso lavico è stato prodotto anche dalla bocca posta a quota 700 metri sul livello del mare. “Il flusso lavico è tuttora ben alimentato”, ha scritto l’Ingv. Dalla Sciara del Fuoco si solleva una colonna di cenere che raggiunge l’altezza di circa due chilometri. A partire dalle 16:18 di giovedì 14 luglio 2024 ilha emesso una serie di flussi piroclastici (in breve, un insieme di materiali vulcanici incandescenti che scivolano velocemente rasenti i versanti di un) lungo la Sciara del Fuoco (un ripido pendio che dal cratere delarriva al mare).