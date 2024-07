Vis Paganini c’è Bove e Palomba vicini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024)c’è. La Vis ufficializza il primo colpo di mercato e porta a Pesaro un giocatore che alzerà il tasso tecnico e quello di esperienza. Trentuno anni appena compiuti,ha vissuto con il Frosinone la fantastica cavalcata fino alla massima serie: 26 gare e tre gol in C1 nel 2013-14, quindi 29 partite e 4 reti l’anno dopo in B, poi il grande salto in A nel 2015-16 (26 gare e 2 gol) e il ritorno B la stagione successiva (18 presenze e 2 reti). Con il Frosinone ha in seguito disputato altri tre campionati: 18 presenze e 3 gol in B (2017-18), 14 presenze e 2 gol in A (2018-19), 24 presenze e 5 gol la stagione successiva in B. Quindi due campionati al Lecce in B (27 presenze un gol), il passaggio all’Ascoli a febbraio 2022 (12 presenze in B) e due anni in C, il primo alla Triestina nel torneo 2022-23 (32 presenze e 3 gol) e l’anno scorso al Latina (34 gare e 2 reti).