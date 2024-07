Venerato | Buongiorno è un tesserato del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ciro, giornalista Rai ed esperto di calciomercato, sul sito del TGR ha confermato quanto detto ieri sulla questione. Il giornalista ha sminuito l’intromissione sia della Juventus che dell’Inter sul calciatore. Il granata sarà un calciatore dele raggiungerà Conte nella seconda parte del ritiro, quella a Castel di Sangro. Così: “Nessuna controindicazione rispetto a quanto scritto e detto negli ultimi 15 giorni. Solo che ora arrivano le conferme.è undel, Juve e Inter hanno solo abbozzato un mezzo discorso con lo scaltro Beppe Riso, che ha semplicemente usato i due club per costringere il(che non voleva assolutamente) inserire la clausola rescissoria: girano cifre di circa 70 milioni dopo tre anni, ma ilper ora non vuole ufficializzarle.