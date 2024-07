Sinner è arrivato al terzo turno di Wimbledon ecco dove vedere la partita e tifare per lui

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Siamo ancora carichi per il grande match contro Berrettini eddi nuovo in campo. Oggi, venerdì 5 luglio, alle 17.45, incontra il serbo Miomir Kecmanovi?. Il numero 1 al mondo contro il numero 52, avversario da non sottovalutare, dato che ha già eliminato la testa di serie Tallon Griekspoor.e Kecmanovic si sono già affrontati tre volte in passato, l'ultima risale al 2022, e l'italiano ha sempre avuto la meglio; tuttavia sarà il primo scontro diretto sull'erba tra i due.oggi (e subito)-Kecmanovic a2024 in streaming Le dirette di2024, comprese tutte le partite del nostro Jannik, a partire da quella di oggi vs Kecmanovi?, saranno trasmesse sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV.