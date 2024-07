Servono soldi per tuo figlio Ma la donna non ci casca e fa arrestare due truffatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Perugia, 5 luglio 2024 - Anziani ancora una volta nel mirino dei malviventi. Ma questa volta le pantere grigie hanno dimostrato di essere più scaltre dei, che sono finiti in manette. La trappola è sempre quella: due uomini telefonano alla vittima – unadi 71 anni - fingendosi Carabiniere. "Tuo- dicono - ha investito una persona e, in difficoltà, ha immediato bisogno di denaro per pagare l’avvocato". La pensionata però ha mangiato la foglia. Così ha trattenuto al telefono l’uomo, inducendolo a credere che stava andando in banca a prelevare i 4200 euro richiesti. Nel frattempo ha informato la Polizia di Stato.Il personale della Squadra Mobile, intervenuto sul posto, in prossimità di via Settevalli, ha notato uno dei due uomini uscire dal palazzo in cui abita lae il complice ad attenderlo in auto.