Radio m2o presenta m2onthebeach 2024 il summer tour con Albertino Dj Shorty e LRNZ | date e città

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo il successo dello scorso anno, torna per l’estate”, ildi m2o che toccherà da domenica 7 luglio a sabato 10 agosto alcuni dei beach club più cool d’Italia con i protagonisti della: 5 imperdibili sunset dj set a Jesolo, Riccione, Fossacesia Marina, Follonica e Maruggio firmati da, Dj, che si esibiranno singolarmente nelle varie tappe del. Il programma del “Appuntamenti esclusivi quelli con il “” ad alto tasso di energia e divertimento, grazie all’inconfondibile musica di m2o, tanta animazione e gadget della, da vivere al tramonto dei migliori beach club italiani, da una costa all’altra. “” è un evento m2o realizzato in collaborazione con Mitsubishi Motors distribuita da Gruppo Koelliker e Little Moons mochi ice cream.