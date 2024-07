Più sicurezza per i bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non sopporto ogni qualvolta che succede una disgrazia sentire le stesse parole: vogliamo i responsabili poi il tutto finisce immancabilmente in una bolla di sapone. In questo caso mi riferisco a quel povero bambino morto nel pozzo in Sicilia. Addirittura è indagata l'educatrice che ha rischiato la vita per cercare di salvarlo. Io penso responsabile soprattutto il proprietario del terreno e gli addetti alla. I luoghi estivi dove soggiornano idevono essere accuratamente controllati. In campagna ci sono tanti vecchi pozzi dimenticati, o comunque situazioni pericolose. Riccardo Ducci .