Perché è importante raggiungere la totale accessibilità digitale?

(Di venerdì 5 luglio 2024) Le lancette dell’orologio hanno iniziato a correre sempre più velocemente. Tra un anno, il 28 giugno del 2025, scatterà la piena applicazione del cosiddetto European Accessibility Act, la direttiva UE che obbliga i siti internet (a partire da quelli delle Pubbliche Amministrazioni) a seguire tutti i criteri previsti per rendere uniforme e universale l’. Molti utenti, infatti, a oggi non possono consultare e fruire di piattaforme e portali a causa di problematiche legate a una condizione di disabilità (per esempio quella visiva e uditiva, ma non solo). Ma a che punto è l’Italia con la corretta applicazione di queste norme basate su linee-guida note ormai da tempo? LEGGI ANCHE > Cosa si può fare per abbattere le barriere architettoniche di Internet? Facciamo una piccola premessa sulle leggi già presenti nel nostro tessuto normativo.