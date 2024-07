Patologie croniche e telemedicina Un progetto sperimentale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dallaun aiuto per il trattamento dei pazienti affetti da. Se ne è discusso a Bologna nel corso di un confronto suldi teleconsulto della Ausl Bologna a cui hanno preso parte esperti di varie discipline tra cui Francesco Ventura, segretario regionale Sumai Emilia Romagna, Antonio Magi segretario nazionale Sumai e Stefano Giordani (nella foto), oncologo e coordinatore regionale Emilia Romagna Sifop. Hanno introdotto i lavori l’assessore regionale alla salute Raffaele Donini e il direttore sanitario della Ausl Bologna Andrea Longanesi. "Gli ospedali curano lenella loro forma acuta – spiega Giordani –. Per tutto quanto attiene al trattamento dei disturbi cronici – in crescita costante considerato l’aumento dell’età media della popolazione – bisogna avvalersi della medicina territoriale".