Ortenzi | Yuasa Battery fedele ai suoi principi

(Di venerdì 5 luglio 2024) Presentata la diciassettesima edizione della Beach Academy, fiore all’occhiello dell’estate M&G Scuola Pallavolo, nell’occasione si è parlato anche die dell’ormai imminente campionato di Superlega. Tra l’altro l’ufficialità è arrivata nelle ultime ore con la commissione ammisisone ai campionati della Lega Serie A che ha dato ufficialmente il via alle 12 domande di iscrizione, compresa quella di Grottazzolina. Proprio con coach Massimilianoè stato fatto il punto della situazione anche in chiave mercato, con Grotta che ha inserito elementi di grande esperienza in squadra con un mix di giovani di grande prospettiva come ad esempio Comparoni e Tatarov. "Una volta vestita la maglia di Grottazzolina per me sono i migliori del mondo, le migliori scelte in assoluto – ha esordito coach Massimiliano- che squadra saremo non lo sappiamo ancora.