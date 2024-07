Militare alla sbarra per maltrattamenti | assolto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Fine del calvario. E’ statocon formula piena il 51enne maresciallo capo dei carabinieri in servizio nella provincia riminese finito a processo con l’accusa dinei confronti dei figli minorenni. Il, difeso dagli avvocati Alessandro Catrani e Francesca Lotti, era già stato giudicato innocente per altredue precedenti accuse che lo vedevano imputato sempre per presuntima contro la ex moglie. In questo caso, i fatti contestati all’uomo risalivano agli anni tra il 2019 e il 2020 quando durante i periodi in cui venivano affidati a lui i figli minorenni il 51enne li avrebbe - secondo le accuse - vessati continuamente con comportamenti violenti e troppo autoritari, arrivando a tirar loro le orecchie o picchiandoli e umiliandoli in pubblico.