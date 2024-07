Lukaku Napoli Bargiggia è sicuro | Accordo con il Chelsea la cifra è da urlo!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Romeluè sempre più il nome chiacchierato in casaper quanto riguarda l’attacco per la prossima stagione, nell’ottica della partenza di Victor Osimhen. Ilattende novità sul fronte Victor Osimhen. Già negli scorsi mesi, difatti, le parti hanno reso noto lo scenario di un possibile addio dell’ex Lille al club azzurro. Un forte indizio a tal riguardo, oltre alle varie dichiarazioni (comprese quelle del presidente Aurelio De Laurentiis), è il rinnovo ponte messo a punto dalle parti nel periodo natalizio. Un maxi ingaggio ma anche una clausola super di circa 130 milioni di euro, a dimostrazione di come club e calciatore paventino da tempo l’addio. Al momento, però, non c’è ancora alcun club pronto a versare la triplavalida come clausola di rescissione.