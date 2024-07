L’U S Air Force rivela per sbaglio l’esistenza di un nuovo drone Ecco quale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’aeronautica militare statunitense sta già testando in missione il suodi ricognizione a basso costo in Medio Oriente. In realtà i test dell’Ultra Long-Endurance Tactical Reconnaissance Aircraft (Ultra) non sarebbero dovuti divenire di dominio pubblico, ma lo scorso maggio il Comando Centrale degli Stati Uniti ha inavvertitamenteto che ilfosse già operativo Medio Oriente, diffondendo immagini dove si poteva vedere questa macchina nella base aerea di Al Dhafra, negli Emirati Arabi Uniti. Sviluppato dall’azienda Dzyne Technologies in collaborazione con l’AirResearch Laboratory, Ultra rappresenta l’apertura di uncapitolo all’interno della dimensione dell’Intelligence, Recognition, Surveillance. Prima della diffusione delle foto, Dzyne ha mantenuto il silenzio sui suoi programmi perché stava lavorando direttamente con le forze armate in situazioni operative.