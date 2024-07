Lotto | a Pozzuoli colpo da 124mila euro Ad Afragola vinti 40mila

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFesta grande a, in provincia di Napoli, grazie al gioco del. Nell’estrazione di giovedì 4 luglio, come riporta Agipronews,124.500in seguito alla combinazione 11-22-33-72 sulla ruota di Napoli, con una giocata del valore di 2. Da segnalare anche una vincita da 13.500a Salerno e una da 11milaa Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. L’ultimo concorso delha distribuito 5,9 milioni di, per un totale di 646 milioni da inizio anno. Ad, in provincia di Napoli, invece,grazie a un “9 Extra” in un’estrazione frequente. A Massa Lubrense, sempre in provincia di Napoli,22milacon un “8 Doppio Oro” in un’estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 8milaa Monte di Procida (NA) e quattro vincite da 6.