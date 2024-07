LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Campenaerts in testa in gara Thomas e Carapaz

Leggi tutta la notizia su oasport

16.20 Questo il momento in cui Bernard ha iniziato a salutare il pubblico al Tour de France: @JulienBernard17 on home roads! @JulienBernard17 à la maison !#TDFpic.twitter.com/I42jlmEc7e —Tour de France (@LeTour) July 5, 2024 16.18 È partito forte Geraint Thomas che dopo i primi km viene segnalato davanti a Evenepoel di 3?. 16.17 Inizia la prova di Richard. 16.15 Al primo intermedio Armirail transita con 11? di ritardo da Evenepoel. 16.13 Si ferma per un attimo Bernard per salutare la moglie ed il bambino piccolo. Scena bellissima. 16.11 Bellissima scena con Bernard che saluta la folla e batte il cinque ai tifosi.