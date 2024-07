Le belle omelie felici

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il cristianesimo “è una storia semplice”, aveva detto in un incontro pubblico, si era nei giorni di Natale. Non una teoria, non una teologia, non una costruzione culturale da opporre – magari – ad altre culture “atee”, non un elenco di precetti ridotti al proprio impegno (il “pelagianesimo”). La fede di don Giacomo Tantardini è trascorsa tutta quanta come “presa in braccio” dalla tenerezza di Gesù (una delle sue preghiere preferite, di sant’Ambrogio: “Prendimi in braccio / portami”). Negli ultimi anni della sua vita, tra il 2007 il 2012, la sua capacità di testimoniare l’essenziale della fede aveva trovato un luogo e una sintesi nelledelle messe celebrate ogni sabato sera a San Lorenzo fuori le Mura, la magnifica basilica romana nel cui pronao c’è la tomba di De Gasperi, mentre nella cripta riposa san Lorenzo.