La Spal targata Casella | | Avventura stimolante

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non è senz’altro tipo da passare inosservato, il nuovo direttore sportivo dellaAlex, anche se ammette di non disegnarsi le giacche: "Ma indossare colori un po’ sgargianti – ammette ammiccando – mi è sempre piaciuto". Non è neppure banale, nel senso che, pur con le dovute riserve, si esprime senza sottrarsi (e dove non può spingersi, di fatto si lascia intendere). Nemmeno si sente un tagliatore di teste, anche se il suo approccio al mondoe ai suoi 39 contratti è piuttosto netto: "Un gruppo così ampio di calciatori è inallenabile. Il giusto sarebbe 26-27, poi magari in ritiro si salirà in una trentina inserendo un paio di ragazzi tra i più bravi. Mi attende un lavoro moltoe impegnativo, ma sono onorato di essere qui alla