(Di venerdì 5 luglio 2024) In, il processo di scostamento dall’Occidente promosso dal partito al governo (“Sognono”) attral’adozione didal carattere illiberale continua ad andare avanti. Lo scorso 27 giugno è stato approvato in prima lettura, con 78 voti a favore e nessuno contrario, undiatto a limitare i diritti della comunità Lgbtq+ nel Paese caucasico. Tale, che comprende un disegno di legge principale accompagnato da diciotto emendamenti agià esistenti, impone il divieto di forme di matrimonio “alternative” e di adozione di bambini da parte di persone non eterosessuali, nonché quello di effettuare interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, di identificare il sesso di una persona come “didal suo genere” nei documenti rilasciati dallo Stato, arrivando al divieto di “propaganda Lgbt” nelle istituzioni scolastiche e non solo.