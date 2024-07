La disperazione del suocero | Ti prego vai a costituirti Salva Antonella e mio nipote

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Questa vicenda mi sta distruggendo. Mi auguro che il compagno di mia figlia si costituisca al più presto per il bene suo ma soprattutto per quello di mia figlia e del mio nipotino". Sono chiarissime, esplicite, le parole di Daniele Colossi, padre di, la compagna di Giacomo Bozzoli. Poche parole per lanciare un appello accorato, per dire, a un interlocutore che per ora è un irreperibile fantasma: "Giacomo, costituisciti". "Per quanto mi riguarda – prosegue l’appello lanciato da Daniele Colossi attraverso l’avvocato Massimiliano Battagliola – posso solo dire che nella vita ho sempre lavorato onestamente e rispettando la legge. Per questa ragione mi sono messo subito a disposizione degli inquirenti perché credo che questa sia la cosa migliore per tutti.