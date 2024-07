J-POP Manga presenta Smoking behind the supermarket with you di Jinushi

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un indaffarato e stressato impiegato cerca rifugio nelle sigarette e nel sorriso della dolce e timida cassiera del suo supermercato di fiducia per riuscire a dimenticare, per qualche ora, il lavoro. Finché, un giorno, conosce un’altra ragazza dal carattere espansivo e dal look provocante, l’esatto opposto della sua beniamina. Eppure, forse, le due giovani donne non sono davvero così diverse La romcom, nata su X (in precedenza Twitter) e diventata in poco tempo una delle serie più popolari della piattaforma con centinaia di migliaia di retweet, arriva in volume in edizione italiana!J-POPtheyou di. Il primo volume della serie sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 10 luglio.