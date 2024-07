Inghilterra trionfo dei laburisti con Keir Starmer

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 5 luglio 2024)deicon: “Ce l’abbiamo fatta! Il cambiamento inizia ora”.deidopo 14 anni di dominio dei tory. Il nuovo primo ministro è, che all’elezione ha detto: “Ce l’abbiamo fatta! Il cambiamento inizia ora”. Il partito laburista è cambiato, è pronto a servire il nostro paese, pronto a riportare la Gran Bretagna al servizio dei lavoratori. Il mandato comporta grandi responsabilità. Dobbiamo riportare la politica al servizio del pubblico. Questa è la grande prova della politica in quest’epoca: la lotta per la fiducia è la battaglia che definisce la nostra epoca. Prima il Paese, poi il partito è un principio guida” ha detto il premier nel suo primo discorso. 410 seggi su 650 totali per ie 116 per i Conservatori.