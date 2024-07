Gelato al pistacchio senza gelatiera | senza zucchero senza lattosio

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 5 luglio 2024) Alzi la mano chi ama ilal! Tutti e tutte, ovviamente, grandi e piccini che siate, lo immaginavo. Ma c’è chi deve rinunciare perché contiene, o ancora chi non si fida del colore troppo verde e teme che ci siano additivi o coloranti all’interno, oppure chi non vuole esagerare con gli zuccheri e preferisce tirarsi indietro. Con questa ricetta nessuno più potrà dire di no ad una bella coppetta! Già perché per realizzarlo utilizzeremo solo pistacchi al naturale, panna e latte vegetali alla soia e sciroppo di agave, con un basso impatto glicemico. E non serve neppure la. Basta un semplice robot da cucina, abbastanza potente e con le lame in acciaio. Scopriamo come procedere e prepariamolo insieme! Faremo felici la nostra famiglia e i nostri amici!al: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 100 gr pistacchi al naturale 300 ml latte di soia 150 ml panna di soia (da cucina, non da montare) 160 gr sciroppo d’agave.