Europei juniores di nuoto Domina a caccia di una medaglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Nazionale giovanile diguidata da Marco Menichelli è attualmente impegnata a Vilnius, dove stanno svolgendosi i campionati. E a rappresentare Prato c’è la giovanissima Lucrezia, da ormai un biennio in forza all’H.Sport di Campi Bisenzio. La classe 2008 è reduce da una stagione più che positiva: basta ricordare i due titoli conquistati pochi mesi fa nel corso dei Criteria giovanili. In Lituana sogna una: avrà tempo sino a domenica per riuscirci. Di certo c’è che a 16 anni si sta confermando una delle promesse più fulgide delitaliano. Prato è alla ricerca dell’erede di Gioele Origlia, capace di laurearsi campionessa italiana nei 100 stile agli Assoluti del 2017 e di guadagnarsi la convocazione del tecnico della Nazionale Cesare Butini.