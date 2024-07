Ed Sheeran le date europee del ‘Mathematics Tour 2025’ | annunciata Roma

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 5 luglio 2024) C’è anche in Italia, ma solo con una data, nel calendario europeo del Mathematics2025 di Ed. La superstar mondiale ha, infatti, annunciato una nuova leg di concerti nel vecchio continente in calendario da maggio a settembre 2025. Nel Belpaese tanto amato dal cantautore è, almeno per ora, previsto solamente un concerto ail prossimo 14 giugno la cui venue deve ancora essere. Ancora una volta Edpromette di entusiasmare il suo pubblico regalando live una serie di hit della sua decennale era di album matematici, tra cui il recente ‘-’ (Subtract). Artista da quasi 200 milioni di dischi in tutto il mondo, ha già conquistato Nord America, Sud-Est Asiatico, Emirati Arabi ed Europa con il suo Mathematicsda record.