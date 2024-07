È ufficiale | Alisha Lehmann la calciatrice più seguita al mondo arriva alla Juve con il fidanzato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un'operazione di calciomercato così non si era mai vista: due calciatori, fidanzati, cheno a giocare nella stessa squadra. Stiamo parlando die Douglas Luiz, ex giocatori dell'Aston Villa, in Inghilterra, da poco acquistati dntus. Prima èto Douglas; oggi, invece, ha fatto la sua apparizione al Jmedical, per sostenere le visite mediche propedeutichefirma del contratto che la legheràntus Women per le prossime stagioni., il calcio e i numeri da record sui socialsvizzera di 25 anni, fin da bambina ha avuto la passione per il pallone. Ha iniziato nel Konolfingen, poi è passata allo Young Boys e da lì in Inghilterra, dove con la maglia del West Ham ha giocato nella FA Women's Super League, il massimo campionato femminile inglese.