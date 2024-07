Dal pronto soccorso alla geopolitica vince la voce grossa | c’è in giro una gran voglia di guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Scuola elementare: una madre entra e apostrofa l’insegnante con ingiurie perché, secondo lei, non valorizza a sufficienza il suo figliolo.: i parenti di un bimbo in attesa aggrediscono verbalmente un medico perché dopo due ore di attesa non ha ancora visitato il ragazzino febbricitante. Sta dilagando l’ideologia che per ottenere qualcosa occorre “farsi valere” alzando la, litigando e offendendo. D’altronde siamo oramai abituati a vedere talk show in cui chi alza lae offende, e invece di essere zittito riesce a prevaricare sugli altri. Nelle serate successive, visto che la rissa procura visibilità, commenti e prese di posizione, i maleducati che hanno esagerato con offese e atteggiamenti aggressivi vengono di nuovo invitati.