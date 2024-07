Cuma di Monte Rinaldo Gli eventi nel santuario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un viaggio nel tempo, uno spazio che racconta il passato e offre radici al futuro. E’ l’area archeologica Ladi, da oggi viene ampliato l’orario di apertura di uno dei luoghi più suggestivi delle Marche grazie alla collaborazione di Maggioli Cultura e Turismo, su iniziativa del Comune di. La struttura romana è un unicum assoluto nel Piceno, che stupisce per la sua straordinarietà. Ilsorge isolato sulle colline di, piccolo borgo in provincia di Fermo, senza altre strutture architettoniche a circondarlo. Visitare La, gioiello incastonato nel cuore delle Marche, significa compiere un viaggio nel tempo di oltre 2000 anni che conquista tutti i visitatori, adulti e bambini. Il progetto di Maggioli Cultura e Turismo si propone di dare vivacità all’area archeologica, con un calendario di visite guidate, performance e appuntamenti culturali pensati per ogni età e tipologia, dal teatro alla musica contemporanea, che animeranno l’area nei prossimi mesi.