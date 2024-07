Chiude il bar alla stazione di Ostia Antica il proprietario | Ringrazio l’Amministrazione per questo epilogo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il signor Fortunato Carnevale costretto are il suo bar davantidi: troppi danni economici per il cantiere Il signor Fortunato Carnevale davanti al suo bar di– (Gaetano Di Staso) – ilcorrieredellacitta.comamaro per il signore Fortunato Carnevale, costretto are il proprio bar davantiferroviaria di. Ha provato a resistere dfine di maggio, quando un cantiere è stato aperto davanti al suo locale e gli ha letteralmente azzerato la clientela proveniente dvia Ostiense. Tra pochi guadagni e soprattutto numerosi danni sorti con il lavoro degli operai, il barista ha dovuto fare un passo dolorosissimo:re definitivamente le saracinesche della propria attività.